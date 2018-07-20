Warmonger Steam’de Türkçe olarak yayınlandı
MMO oyuncularının yakından tanıdığı JoyImpact tarafından geliştirilen ve GAMESinFLAMES tarafından yayınlanan Warmonger ücretsiz ve Türkçe olarak Steam’de yayınlandı.
Sınırların sürekli değiştiği ve toprağın taraflar arasında el değiştirdiği aksiyon dolu Gaia evreninde geçen Warmonger, MOBA tarzı harita ve Battle Arena savaşları sunuyor. Warmonger, PVP odaklı olmasının yanısıra, her seviye zorlukta PVE zindanlarına, geniş bir eşya veritabanına, zengin crafting sistemine, kale ve lonca (Lejyon) geliştirme imkanlarına, Hero açma ve geliştirme özelliğine sahip. Oyunda ayrıca diğer oyunlarda az rastlanan bir politik sistem kurulu. Örneğin, oyuncular toprak ve ganimet dağılımına karar verecek olan yöneticilerini (Senatörler) kendilerinin belirlediği seçimlerde oy verebiliyorlar.
Warmonger, çok oyunculu çevrimiçi bir oyun. Her seviyeden oyuncuya, PVP ve PVE savaş alanlarında müttefikleriyle işbirliği içinde, düşmanlara karşı savaşma imkanı sunuyor. Oyuncular birbiriyle savaşan farklı fraksiyonlardan birine katılarak oyuna giriş yapıyor. Şu anda oyunda Arslan ve Erion isimli iki fraksiyon var. Her iki fraksiyon da aktif oyunculara ve dengeli dinamiklere sahip.
Oyuna girişte fraksiyon ile birlikte 3 ana sınıftan biri seçiliyor. Warmonger’daki oyuncu sınıflarının (Guardian, Punisher, Saint) özelliği, her bir sınıfa uygun onlarca silahın oyunda yer alması ve oyuncuların bu silahlar içinden ikisini seçip kuşanarak kendi özelleştirilmiş karakterini oynayabilmesi. Örneğin, Saint oynarken iki silahınızdan birini yüksek hasar (DPS) diğerini hem kendiniz hem müttefikleriniz için iyileştirme olarak seçebilir ve yüksek DPS’li büyücüyle her grubun olmazsa olmazı şifacıyı aynı anda oynayabilirsiniz.
Warmonger’da seçtiğiniz sınıfı oynarken bir yandan da Hero açıp oynayabiliyorsunuz. Oyunun önemli aksiyonlarına senkronize şekilde tasarlanmış zincir görevleri tamamlayarak ilk Hero’nuzu alabilirsiniz. Her bir Hero kendi yeteneklerine ve zor savaşların kaderini değiştirebilen stratejilere sahip.
Hızlı indirmeye olanak sağlayan düşük boyutlu istemcisi ve her oyuncuya cazip gelebilecek düşük sistem gereksinimleri, Warmonger’ın önemli teknik özellikleri.
Genel Özellikler:
Yüksek tempolu PVP ve PVE aksiyonları
Rekabete dayalı sistem
Strateji oyunları ve rol yapma oyunları hibriti
Zafer ve ganimet için savaşan uluslardan birini seç
Müttefiklerinle beraber sınırları belirleyeceğin aksiyon dolu bir evrende MOBA tarzı savaşlarla toprakları fethet
Her biri farklı ve eşsiz beceri özelliklerine sahip silahları kuşan, devasa cephaneliğin tadını çıkar
Daha çok kaynağa sahip olmak için topraklarını genişlet
Kaleni savun ve geliştir, müttefiklerinle kale politikaları belirle
Yöneticilerin belirlendiği politik seçimlerde oy kullan
Daha çok ödül ve ganimet için rütbeni yükselt, madalya topla, şöhretin zirvesine çık ve dünyaları fethet!
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