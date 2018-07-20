Warmonger Steam’de Türkçe olarak yayınlandı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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eSpor
20.07.2018 - 14:51, Son Güncelleme:

Warmonger Steam’de Türkçe olarak yayınlandı

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Warmonger Steam’de Türkçe olarak yayınlandı

MMO oyuncularının yakından tanıdığı JoyImpact tarafından geliştirilen ve GAMESinFLAMES tarafından yayınlanan Warmonger ücretsiz ve Türkçe olarak Steam’de yayınlandı.

Sınırların sürekli değiştiği ve toprağın taraflar arasında el değiştirdiği aksiyon dolu Gaia evreninde geçen Warmonger, MOBA tarzı harita ve Battle Arena savaşları sunuyor. Warmonger, PVP odaklı olmasının yanısıra, her seviye zorlukta PVE zindanlarına, geniş bir eşya veritabanına, zengin crafting sistemine, kale ve lonca (Lejyon) geliştirme imkanlarına, Hero açma ve geliştirme özelliğine sahip. Oyunda ayrıca diğer oyunlarda az rastlanan bir politik sistem kurulu. Örneğin, oyuncular toprak ve ganimet dağılımına karar verecek olan yöneticilerini (Senatörler) kendilerinin belirlediği seçimlerde oy verebiliyorlar.

Warmonger, çok oyunculu çevrimiçi bir oyun. Her seviyeden oyuncuya, PVP ve PVE savaş alanlarında müttefikleriyle işbirliği içinde, düşmanlara karşı savaşma imkanı sunuyor. Oyuncular birbiriyle savaşan farklı fraksiyonlardan birine katılarak oyuna giriş yapıyor. Şu anda oyunda Arslan ve Erion isimli iki fraksiyon var. Her iki fraksiyon da aktif oyunculara ve dengeli dinamiklere sahip.

Oyuna girişte fraksiyon ile birlikte 3 ana sınıftan biri seçiliyor. Warmonger’daki oyuncu sınıflarının (Guardian, Punisher, Saint) özelliği, her bir sınıfa uygun onlarca silahın oyunda yer alması ve oyuncuların bu silahlar içinden ikisini seçip kuşanarak kendi özelleştirilmiş karakterini oynayabilmesi. Örneğin, Saint oynarken iki silahınızdan birini yüksek hasar (DPS) diğerini hem kendiniz hem müttefikleriniz için iyileştirme olarak seçebilir ve yüksek DPS’li büyücüyle her grubun olmazsa olmazı şifacıyı aynı anda oynayabilirsiniz.

Warmonger’da seçtiğiniz sınıfı oynarken bir yandan da Hero açıp oynayabiliyorsunuz. Oyunun önemli aksiyonlarına senkronize şekilde tasarlanmış zincir görevleri tamamlayarak ilk Hero’nuzu alabilirsiniz. Her bir Hero kendi yeteneklerine ve zor savaşların kaderini değiştirebilen stratejilere sahip.

Hızlı indirmeye olanak sağlayan düşük boyutlu istemcisi ve her oyuncuya cazip gelebilecek düşük sistem gereksinimleri, Warmonger’ın önemli teknik özellikleri.

Genel Özellikler:

Yüksek tempolu PVP ve PVE aksiyonları

Rekabete dayalı sistem

Strateji oyunları ve rol yapma oyunları hibriti

Zafer ve ganimet için savaşan uluslardan birini seç

Müttefiklerinle beraber sınırları belirleyeceğin aksiyon dolu bir evrende MOBA tarzı savaşlarla toprakları fethet

Her biri farklı ve eşsiz beceri özelliklerine sahip silahları kuşan, devasa cephaneliğin tadını çıkar

Daha çok kaynağa sahip olmak için topraklarını genişlet

Kaleni savun ve geliştir, müttefiklerinle kale politikaları belirle

Yöneticilerin belirlendiği politik seçimlerde oy kullan

Daha çok ödül ve ganimet için rütbeni yükselt, madalya topla, şöhretin zirvesine çık ve dünyaları fethet!

 

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