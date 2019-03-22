Wanda Nara masaya oturdu! Real Madrid...
Inter'deki geleceği belirsiz olan yıldız forvet Mauro Icardi, yaz ayında büyük bir transfer yapabilir.
Arjantinli yıldızın hem karısı hem menajeri olan Wanda Nara'nın, bazı kulüp temsilcileriyle transfer görüşmeleri yaptığı iddia edildi.
Inter'de oynamayan, milli takıma da alınmayan Icardi'nin Giuseppe Meazza'dan 50 milyon Euro karşılığında ayrılacağı konuşuluyor. Marca'nın haberine göre Inter, sözleşmesinde 80 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Icardi için 50 milyon Euro'ya evet diyecek.
Inter'de 22 yaşında 120 gole ulaşan ve genç yaşta kaptanlık pazubandını takan Icardi'ye en yakın olan takım Real Madrid.
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