Wanda Icardi'ye tepkiler çığ gibi büyüyor! Arabasını taşladılar...
Inter'in golcüsü Mauro Icardi'nin hem eşi, hem de menajeri olan Wanda Icardi'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. Mauro'yu takımdan koparmaya çalıştığı iddia edilen Wanda'nın arabasını taşladılar!
Sport Mediaset'in haberine göre, olay San Siro yakınlarında gerçekleşti. Wanda o esnada televizyon programına konuk olmak üzere aracıyla stada yaklaşıyordu...
Mauro Icardi'nin Inter'le yeni sözleşme imzalamasına engel olduğu iddia edilen Wanda, taraftarlar tarafından sosyal medya üzerinden tepki çeken mesajlar alıyordu.
Bu hafta Mauro önce Inter'deki kaptanlığından oldu, ardından Viyana deplasman kafilesinde yer almayarak Avrupa Ligi maçında forma giymedi. Kafilede yer almaması üzerine menajeri Luciano Spalletti de "Ben kadroda olmasını istedim ama o pek istemedi." açıklamasını yapmıştı.
Inter, Viyana deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerken, Mauro Icardi cephesinden de "diz sakatlığı" haberi geldi.
Tüm bu yaşananlar üzerine de Wanda Icardi'nin arabası taşlandı, arabanın içinde çocuklarının olduğu da belirtildi. Yaralanan ya da zarar gören ise olmadı.
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