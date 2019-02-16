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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP
16.02.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Wanda Icardi'ye tepkiler çığ gibi büyüyor! Arabasını taşladılar...

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Wanda Icardi'ye tepkiler çığ gibi büyüyor! Arabasını taşladılar...

Inter'in golcüsü Mauro Icardi'nin hem eşi, hem de menajeri olan Wanda Icardi'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. Mauro'yu takımdan koparmaya çalıştığı iddia edilen Wanda'nın arabasını taşladılar!

Sport Mediaset'in haberine göre, olay San Siro yakınlarında gerçekleşti. Wanda o esnada televizyon programına konuk olmak üzere aracıyla stada yaklaşıyordu...

Mauro Icardi'nin Inter'le yeni sözleşme imzalamasına engel olduğu iddia edilen Wanda, taraftarlar tarafından sosyal medya üzerinden tepki çeken mesajlar alıyordu.

Bu hafta Mauro önce Inter'deki kaptanlığından oldu, ardından Viyana deplasman kafilesinde yer almayarak Avrupa Ligi maçında forma giymedi. Kafilede yer almaması üzerine menajeri Luciano Spalletti de "Ben kadroda olmasını istedim ama o pek istemedi." açıklamasını yapmıştı.

Inter, Viyana deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerken, Mauro Icardi cephesinden de "diz sakatlığı" haberi geldi.

Tüm bu yaşananlar üzerine de Wanda Icardi'nin arabası taşlandı, arabanın içinde çocuklarının olduğu da belirtildi. Yaralanan ya da zarar gören ise olmadı.

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