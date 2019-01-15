Wanamaker: 'Taşlar yerine oturunca...'
Brad Wanamaker, Boston Celtics’le en çok dikkat çeken performansı sonrası sabırlı ve istekli açıklamalar yaptı.
Boston Celtics‘in Brooklyn Nets‘e kaybettiği mücadele sonrası Brad Wanamaker‘ın kenardan yaptığı olumlu katkı maçın iyi yanı olarak akılda kaldı.
Wanamaker maç sonrası basın mensuplarına verdiği yanıtlarla aklının tamamen oynamakta olduğunu ve sabırla fırsatını beklediğini belirtti:
“Mesele tamamen oynama isteğimle ilgili. Antrenmanda sahaya çıkıp oyunu ciddiye almazsam ödüllendirilmem de mümkün olmaz. Hazır kalmak Brooklyn Nets karşısındaki performansımın iyi olmasını sağladı.”
“Sahaya olup oynamak iyi hissettiriyor ama benim asıl amacım kazanmak, takımına katkı yapmak. Benim için sahaya çıkmak ve süre almak ve neler yapabileceğimi göstermek harika ama kazansak daha da iyi olurdu.”
“Hazır kalmam, profesyonel olmam için yollar buluyorum. Benim işim hazır kalmak ve bana gelecek fırsata hazır olmak. Becerilerimi göstermeye karar vermeliyim. Taşlar yerine oturacaktır.”
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