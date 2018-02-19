Wagner'den Beşiktaş yorumu! "Beşiktaş maçı..."
Bayern Münih, Wolfsburg maçında 3 puan alarak moral depoladı. Bavyera ekibini zafere taşıyan golü ise Sandro Wagner attı.
“Gol atmak benim adıma önemliydi”
Bu maçta gol atan Sandro Wagner, Wolfsburg maçı hakkında yaptığı açıklamada, ”Wolfsburg karşısında kazandığımız için mutluyum. Bu maçta gol atmaktan dolayı da memnunum. Gol atmak benim adıma önemliydi” diye konuştu.
“Beşiktaş maçı zorlu olacak”
Öte yandan Bayern Münih’in golcüsü temsilcimiz Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda oynayacakları maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Golcü isim yaptığı açıklamada, ”Beşiktaş iyi bir takım. Kadrolarında iyi oyuncuları var. Bu maçta kazanmak istiyoruz. Zorlu bir maç olacak” dedi. (Ajansspor)
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