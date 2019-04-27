Vondrousova İstanbul'da finalde
TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta Çek Marketa Vondrousova finale yükseldi.
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde Çek Marketa Vondrousova finale yükseldi.
Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde 12'ncisi düzenlenen 250 bin dolar para ödülü toprak kort turnuvasının tekler yarı finalinde Çek sporcular Marketa Vondrousova ile Barbora Strycova karşılaştı.
Teklerde dünya 46 numarası Vondrousova, 1 saat 25 dakika süren mücadelenin sonunda dünya 47 numarası Strycova'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek finale çıktı.
Vondrousova, Hırvat Petra Martic ile Rus Margarita Gasparyan arasındaki yarı final maçını kazananla finalde karşılaşacak.
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