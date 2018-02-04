Volkan'dan, Dirar'a küfür iddiası!
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'in, G.Birliği maçında kendi kalesine gol atan Dirar'a "Mal ... ya" dediği iddia edildi.
Ligde 20. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken zirve takibinde önemli bir puan kaybı yaşadı.
Maçın 45. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasına doğru açılan ortaya müdahale eden Dirar, Volkan Demirel'in kalesini boşalttığını görmeyince top ağlarla buluştu.
Bu pozisyonun ardından Volkan Demirel'in kalesine geçerken "Mal a.. ya" şeklinde küfür ettiği iddia edildi.
beIN Sports görüntülerine yansıyan bu anlar sosyal medyada gecenin konusu oldu. (Fotomaç)
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