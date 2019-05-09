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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
09.05.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Volkan Torun: "Şehir şampiyonluğa inanırsa kupa gelir"

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Volkan Torun: "Şehir şampiyonluğa inanırsa kupa gelir"

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe’yi evinde yenen Çukurova Basketbol’da, yüzler gülüyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 26 maçta 23 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Çukurova Basketbol, ligi 49 puanla birinci sırada bitirdi.

Bu maçlarda rakip potaya 2 bin 354 sayı atan Mersin ekibi, potasında ise bin 711 sayı gördü. Ligin ilk 20 haftasındaki bütün maçları kazanan turuncu beyazlı ekip, ilk mağlubiyetini 21. haftada kentin bir diğer takımı olan Mersin Büyükşehir Belediyespor’dan aldı.

Play-off çeyrek finalinde Orman Gençlik ile karşılaşan Güney ekibi, bu maçlardan galip ayrılarak, yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde Botaş ile karşı karşıya gelen Çukurova Basketbol, seride 3-1 öne geçerek finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

Dün final serisinin ilk maçında evinde Fenerbahçe ile karşılaşan Mersin temsilcisi, zor geçen maçı 78-71 kazanmasını bildi.

Final serisi ikinci maçında yarın saat 17.30’da Servet Tazegül Spor Salonunda sarı lacivertli ekiple karşılaşacak olan Çukurova ekibi, bu maçı da kazanıp seride durumu 2-0’a getirmek istiyor. 

"Şehir inanırsa şampiyonluk gelir" 

Takımla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çukurova Basketbol Genel Koordinatörü Volkan Torun, güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Sezona çok iyi başladıklarını ve aldıkları galibiyetlerle güzel bir seri yakaladıklarını vurgulayan Torun, bunun sonucunu da iyi getirmek istediklerini dile getirdi.

Volkan Torun: Şehir şampiyonluğa inanırsa kupa gelir

Play-off serisine de iye başladıklarını ve artık final maçlarına başladıklarını kaydeden Torun, "Seriler uzun. 5 maçın 3’ünü alan şampiyon oluyor. Şu anda biz bir galibiyet aldık. Ancak bunu yendik diye her şey bitmiyor. Bizim için önemli olan 2-0 öne geçerek İstanbul’a gidebilmek. Burada en büyük iş yine seyircilerimize düşüyor. Dünkü maçta seyircinin desteğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Onların verdiği inanılmaz destekle gerçekten maçı çevirmeyi başardık. Zaten şehir buna inandıktan sonra şampiyonluk gelir. Bu tür zaferler sadece yöneticilerle, oyuncularla, teknik heyetle olmuyor. İlk maçımızda bütün protokolde bize destek verdi. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 

"Kulüpteki en alttan en üste kadar her çalışan şampiyonluğa inanmış durumda" 

Takımın kurulalı 2 yıl olduğunu belirten Torun, "Genç bir takımız. 2 yıllık gençliğimizi enerjimizle tolere ediyoruz. Kulüpteki en alttan en üste kadar her çalışan şampiyonluğa inanmış durumda. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın. Bu şehir bunu hak ediyor. Hele ki şehrin bir marka değeri olan ve 94 yıllık bir geçmişi olan Mersin İdmanyurdu’nu kaybettikten sonra bu şehrin diğer branşlarda daha çok başarıya ihtiyacı var. Biz bu şehirde şampiyonluklar yaşamak istiyoruz. Bunu başarabilecek güce de sahibiz diye düşünüyorum. 2. yılımızda işte şampiyonluğa bir adım attık. Yarın ikinci maçımız var. Yine 17.30’da Servet Tazegül Spor Salonu’nda rakibimizle karşılaşacağız. Burada en büyük görev yine seyircilerimize düşüyor. Bize ne kadar çok destek verirlerse bizim maçı kazanma şansımız o kadar çok olur. Bütün herkesi maça bekliyoruz. Her maç olduğu gibi bu maçımızda ücretsiz olacaktır" şeklinde konuştu. 

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