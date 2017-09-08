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Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu!

Trabzonspor, Volkan Şen ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Futbolcuya yıllık 850 bin Euro ödenecek.

Hürriyet Haber
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2014-15 sezonunun devre arasında taraftarlar ile yaşadığı sorunlar sonrası takımdan ayrılan Volkan Şen ile transfer döneminin son gününde el sıkışan bordo mavililerin, oyuncuya yıllık 850 bin Euro maaş ödeyeceği öğrenildi.

30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun yanı sıra yeni transferler Tomas Hubocan ile Jose Sosa için yarın imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Volkan Şen, Trabzonspor'da forma giydiği dönemde Çaykur Rizespor'la oynanan Süper Lig maçında kendisine tribünden gösterilen tepki üzerine gözyaşları içinde sahayı terk etmişti.

Bu transferin taraftarlar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.

 

Volkan Şenin yeni takımı belli oldu

 

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