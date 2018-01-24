Volkan Şen sürprizi! Yeni takımı...

30 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanacağı ileri sürüldü.
A Spor'un haberine göre Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Volkan Şen, Yunanistan Ligi takımlarından AEK'ya transfer oluyor.
YUNAN EKİBİ AEK'DA KARAR KILDI
Trabzonspor'dan ayrılmayı planlayan ve uzun süredir kendine takım arayan milli futbolcunun Yunanistan ekibi AEK'da karar kıldığı belirtildi.
30 yaşına gelen futbolcunun bu transferinde ise Tümer Metin ve Yeni Malatya teknik direktörü Erol Bulut'un etkili olduğu aktarıldı. Bilindiği üzere Tümer Metin ve Erol Bulut, Yunanistan Ligi'nde forma giymişti.