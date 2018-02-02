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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriVolkan Şen: Konyaspor'da iz bırakmak istiyorum
Futbol Volkan Şen: Konyaspor'da iz bırakmak istiyorum
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Futbol
02.02.2018 - 17:03, Son Güncelleme:

Volkan Şen: Konyaspor'da iz bırakmak istiyorum

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Atiker Konyaspor, sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı milli futbolcu Volkan Şen için imza töreni düzenledi.

Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda ara transferde kadroya dahil edilen Volkan Şen için yapılan törende konuşan Konyaspor İkinci Başkanı Doç. Dr. Zekeriya Mızırak, transfer sezonu en iyi şekilde kapattıklarını söyledi. Mızırak, "Volkan Şen ile beraber transferi kapattık. Ara dönemde transfer zor biliyorsunuz, her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Taraftarların da bazı serzenişleri oldu onları da biliyoruz ama hepimizin ortak talebi, Konyaspor için en iyisini yapmaktı. Biz de yönetim olarak, camia olarak en iyisini yapmaya çalıştık ve son gün de olsa transfer sezonu en iyi şekilde kapattığımızı düşünüyoruz. Yönetim olarak, camia olarak biz elimizden geleni yaptık, artık topun teknik heyetimizde, hocamızda ve futbolcularımızda olduğunu düşünüyoruz. Konyaspor'un hak ettiği bir yerde olması için bu noktada gerek Volkan, gerekse diğer arkadaşlarımızın da ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını biliyorum" dedi.

Şen: "Tek düşüncem Konyaspor'un başarısına katkı sağlamak"

Atiker Konyaspor’a geldiği için son derece doğru bir karar verdiğini ifade eden Volkan Şen, tek düşüncesinin takımın başarısına katkı sağlamak olduğunu kaydetti. Volkan Şen, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ben burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Bu kararı verirken hiç zorlanmadım, bugün de buraya geldiğimde doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Konyaspor çok iyi bir camia. Gerek şehriyle gerek stadıyla gerekse taraftarıyla. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugünden sonra bu kısa dönemde sadece futboluma odaklanarak, Konyaspor’un başarısına katkı yapmak istiyorum. Burada iyi işler yaparak iyi izler bırakmak istiyorum. Konyaspor gerçekten kadro olarak da şehir olarak da camia ve taraftar olarak da çok iyi bir takım. Umarım hem benim için hem kulübüm için hayırlı olur. Hocamla da konuşma fırsatım oldu çok güzel bir sohbet geçti. Benden beklentilerini, isteklerini söyledi. Dediğim gibi, tek düşüncem Konyaspor’un başarısına katkı yapmak, güzel işler yapmak. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak iyi işler yapmak istiyorum.”

Volkan Şen, yeşil beyazlı takımda 14 numaralı formayı giyecek.

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