Volkan Şen ile anlaşma sağlandı!
Süper Lig hedefleyen Adana Demirspor, ara transferdeki en flaş hamlesini yaptı.
Lacivert- Mavililer, yarım sezonu boşta geçiren Volkan Şen’le anlaşmaya vardı.
31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe’yle olan durumu netleşir netleşmez sözleşme imzalanacak. Güney ekibinin bu transferi bonservissiz gerçekleştirmeye çalıştığı ifade edildi.
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