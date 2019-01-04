Volkan Şen bombası! Yeni takımı...
Atiker Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan milli futbolcu Volkan Şen'le ilgili olarak Yunan basınından gündem yartan bir transfer iddiası geldi.
Milli futbolcu Volkan Şen, Bursaspor'la yaşadığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları da giymişti.
Son olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Atiker Konyaspor'un yolunu tutan Volkan, geçtiğimiz yaz Konya'dan da ayrılmıştı.
ROTASI BELLİ
O gün bugündür kulüpsüz olan 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla ilgili Yunanistan'dan bomba bir iddia geldi.
Ülkede yayım yapan Iefimerida'nın okuyucularıyla paylaştığı habere göre milli futbolcunun yeni rotası Yunanistan olacak.
Haberde Aris yönetiminin oyuncuyu kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladığı ifade edildi. Yarım sezondur futbol oynamayan ve bonservisi elinde olan Volkan'ın güncel piyasa değeri 750 bin euro'ya kadar düşmüş durumda. (Fanatik)
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