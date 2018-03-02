Volkan rakiplerinin içine daldı! İşte o pozisyonlar...
Hürriyet Gazetesi ve Spor Arena hakem yorumcusu Mustafa Çulcu, derbinin pozisyonlarını değerlendirdi. Çulcu, "Fırat Aydınus genel olarak çağdaş hakemlik yapmadı. Kırmızı kartları doğruydu. Medel’i de atabilirdi. Hasan Ali’nin Babel’e hareketi penaltıydı" dedi.
İştte Mustafa Çulcu'nun tek tek derbideki kritik anlarla ilgili yorumları...
- Soldado ve Pepe ilk devre sarı görmeliydi. Alper’in atılması da, Volkan’a gol sevincinde sarı da doğru. Ama 47’de hakemin Volkan’a “Zaman geçirme, yoksa kart gösteririm” demesi yanlış.
- Hakemlikte böyle bir şey yok. O zaman Alper’i de 2. sarı öncesi uyarsaydı. Sarısı olan Medel, 2.’den atılabilirdi. Pepe, sarı karttan sonra
alkışladı. Kimi alkışladığı anlaşılmıyor ama hakeme ise 2. sarıdan atılmalıydı.
- Fırat Aydınus, Quaresma’nın pozisyonundan 10 saniye önce önleyici hakemlik yapsaydı, sonraki olaylar önlenebilirdi. Quaresma’nın kırmızısı doğru ama Josef de tahrik edici hareketten ötürü sarı görmeliydi. Ekici’ye gösterilen sarı doğru ve yeterli.
- Kalesini terk edip gelen Volkan, kaptan sıfatıyla arkadaşlarını toplasaydı sorun yoktu ama o, rakiplerin içine daldı. 2. sarı kartı burada da görebilirdi.
- Talisca’nın çevirdiği top çizgiyi geçmedi. Volkan’ın hakemlere itiraz edince 2. sarıyı görüp atılması doğruydu. 90+7’de Hasan Ali’nin Babel’e yaptığı müdahale net penaltıydı.
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