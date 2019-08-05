Volkan Demirel'in kader haftası
Yanal kalmasını istiyor ama Comolli sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe’de, teknik direktör Ersun Yanal’ın kulüpte kalmasını istediği ancak sportif direktör Damien Comolli’nin olumlu görüş bildirmediği kaleci Volkan Demirel’in durumu bu hafta netleşecek.
37 yaşındaki kalecinin bir sezon daha oynamak istediği, Yanal’ın ise tecrübeli isme teknik heyetinde yer vermeyi arzuladığı ifade edildi. Volkan ile yöneticilerin yapacağı görüşme, milli kalecinin kariyerine yön verecek.
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