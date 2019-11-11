Volkan Demirel'in İtalya'da izlediği maç!
Fenerbahçe'de antrenörlük görevine başlayan Volkan Demirel, Sampdoria - Atalanta maçını tribünden takip etti.
Kalecilik kariyerini noktaladıktan sonra Fenerbahçe'de antrenörlüğe başlayan Volkan Demirel, İtalya'daydı...
Volkan Demirel, Sampdoria - Atalanta maçını Luigi Ferraris Stadı'nda izleyerek altyapı sistemlerini inceledi.
Volkan'ın antrenörlüğünü geliştirmek ve kulüplerin altyapı sistemleri yerinde gözlemlemek için İtalya'ya gittiği ifade edildi.
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