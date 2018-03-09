Volkan Demirel'in isyan ettiren pozisyon! Buffon...
İtalyan kaleci Buffon'un Tottenhem-Juvenstus maçında Volkan'ın itirazına benzer şekilde davranıp kart görmemesi Volkan'ı isyan ettirdi.
Kaptan Volkan Demirel, Beşiktaş'la kupada oynanan derbide, bir pozisyonda topun auta çıktığı itirazında bulununca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde önceki gece oynanan Tottenham-Juventus mücadelesinde de İtalyan ekibinin kaptanı Buffon benzer bir pozisyonda önce yan hakeme sonra orta hakeme itiraz etti ancak kart görmedi.
Bu da Volkan Demirel'i isyan ettirdi. Sarı-lacivertli file bekçisi, kendisine haksız şekilde kart çıkarıldığını savunup "Bir kaptan bu tarz itirazları yapar. Buffon'un da yaptığı gibi... Hakem kart göstermeyi bırak; kızmadı bile" diyerek cezalı duruma düşmesine tepki gösterdi. (Haber 7)
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