Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu!
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Volkan Demirel'in gol sevinci tepki çekti.
Fenerbahçe, 45+2. dakikada Şener Özbayraklı'nın attığı golle derbi maçta 2-1 öne geçti. Bu golün sonrasında sarı lacivertli ekibin file bekçisi Volkan Demirel kalesinde diğer kalenin önüne doğru koştu ve kayarak gol sevinci yaşadı.
Demirel'e bu sevinç sonrasında maçın hakemi Fırat Aydınus sarı kart gösterdi.
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