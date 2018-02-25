'Volkan Demirel'in derbide de olmaması...'

İşte Başaran'ın açıklamaları:

1-Beşiktaş, Talisca ve Pepe’nin sıkıntısını yaşarken maça saatler kala Oğuzhan da rahatsızlık yaşadı ve kadroda çıkarıldı. Bu durum Beşiktaş’ı nasıl etkileyecek?

Önceki iki sezonun Oğuzhan’ı olsaydım “Kayıp” derdim. Ancak bu sezonun Oğuzhan’ın ne varlığı ne yokluğu beni heyecalandırmıyor. Hep söylüyorum: İki sezon Şampiyonlar Ligi bir arenada oynama şansı elde etti ve bunu kullanamadı. Sözleşmesinin bu sezon bitiyor olması ve kalıp kalmayacağının belirsiz olması da performasını etkilemiş olabilir.

2-Güneş’in ilk 11 tercihini nasıl buldunuz?



Elbette onu hepimizden çok daha iyisini biliyor çünkü takımın hocası. Biz sadece dışarıdan kağıt üzerinde isimlere ve özelliklerine bakarak ahkam kesebiliyoruz.

Bu açıdan bakınca ben bugün Love’ı 10 numara pozisyonuda sahaya sürmesini ve önde de Negredo’yu düşünmesini beklerdim. Beşiktaş bugün hücumdan yana risk almalı. Pepe oynasa dahi takım savunmasında ta Göztepe maçından bu yana sorun olduğu için Beşiktaş rakiplerine çok pozisyon veriyor. Bugün de verecek. O halde yediğinden ziyade atacağına bakmalısın.

Diğer yandan takımın bugün 3 eksiğe duygusal bir reaksiyon vermesi lazım. Daha yardımlaşmacı bir oyun oynaması ve herkesin bireysel olarak sorumluluk alması lazım.

3-Fenerbahçe’de İsmail Köybaşı sürpriz şekilde ilk 11’de ama daha da önemlisi Volkan Demirel yok. Bu Beşiktaş için avantaj mı?



Buradaki son derbide İsmail, eski takım arkadaşı Quaresma karşısında zorlanmıştı. Bugün de böyle olursa Kocaman belki erken bir değişikliğe gidebilir. Oraya Isla’yı çekip Şener’i sağ beke sürebilir.

Volkan’ın maça başlayanlar içinde olmaması psikolojik açıdan Beşiktaş için avantaj. Zira Volkan, yaptığı artistik bir hareketle bile rakip tribünleri kızdırıp geriyor. Böylece maçtan kopartıyor. Ama Volkan bu… Yedek kulübesinde de yapacağı hareketlerle tribünlerin ayarlarıyla oynayabilir.

Diğer yandan Kameni, bir çizgi kalecisis. Yan top zaafı var. Ama bunu değerlendirecek bir Negredo yok. Ancak duran toplarda Vida ve Tosic bu zaafı kullanabilir.

Sonuç itibarıyla Beşiktaş’ın bu maçı kazanması için duygusal bir tepki vermesi lazım. Coşku yakalarsa bu maçı kazanabilir. Bireysel yetenekleri fazla ama takım olma konusunda Fenerbahçe’nin gerisinde. Bu derbi bir nevi ‘YILDIZLAR MI TAKIMDAŞLIK MI’ derbisi….