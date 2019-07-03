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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
03.07.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

Volkan Demirel'i ne arayan var ne soran!

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Volkan Demirel'i ne arayan var ne soran!

Fenerbahçe'nin yaşayan fesanlerinden Volkan Demirel, yeni sözleşme için kulüpten haber bekliyordu. Ancak sezonu açan Sarı-Lacivertliler’de henüz Volkan’ı ne arayan ne de soran olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakıldıktan sonra teknik direktör Ersun Yanal’ın takıma gelmesiyle birlikte devre arasında takıma tekrar katılan Volkan Demirel’in sözleşmesi sezon sonunda bitmişti. Sarı-Lacivertliler’in en önemli oyuncuları arasında yer alan Volkan’a yönetimin, özellikle Emre Belözoğlu’nun da gelişinin ardından 1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edeceği konuşuluyordu.

Kanarya’nın, Volkan’la yeniden anlaşma sağlayıp sağlamayacağı büyük bir merak konusu olurken, yönetim kanadından da henüz Volkan’ı ne arayan ne de soran olduğu bildirildi.

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‘40 yaşına kadar oynarım’

Daha önce yaptığı açıklamada, “2 yıl daha Fenerbahçe’de oyuncu olarak kalmak ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Umarım kulübüm tekrar benimle masaya oturur. Zaten onlarla konuşmadan başka bir ekiple asla konuşmam. Amacım 40 yaşına kadar eldivenleri elimden çıkarmamak” diyen 38 yaşındaki kalecinin, bu son gelişmenin ardından geleceğiyle ilgili nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor.

 

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