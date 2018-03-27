Volkan Demirel'e yönetimden çağrı
Yöneticiler, tecrübeli kaleciden takımı toparlayıp kalan 8 maça motive etmesini istedi.
Tarihi mağlubiyette kaleyi koruyan Volkan Demirel büyük moral bozukluğu yaşadı. Yöneticiler, deneyimli kaleciden artık Bolu maçının unutulmasını istedi.
Kaptana yapılan çağrıda, “Ligde 8 final maçı var. Takımın kaptanı olarak arkadaşlarını toparlayıp, bu karşılaşmalara motive etmek senin görevin. Bunun dışındaki her şeyi unut. Şampiyonluk şansının sürmesi ve Türkiye Kupası’nın kazanılması için senin takıma vereceğin psikolojik desteğin büyük önemi var” ifadelerinin kullanıldığı öğrenildi.
Kocaman'dan uyarı
Başarılı teknik adam, hazırlık maçı da olsa yenilen 6 golü bir türlü hazmedemiyor. Aykut Kocaman, Bolu maçında görev yapan savunma oyuncuları ile Volkan Demirel’e karşılaşmanın görüntülerini izletip, gollerdeki hatalarını gösterdi. Kocaman, daha sonra ise Volkan’la özel bir görüşme gerçekleştirdi. İkili arasındaki toplantıda nelerin konuşulduğu bilinmese de tecrübeli kalecinin görüşmeden moralsiz bir şekilde çıktığı kaydedildi. Her şeye rağmen Kayserispor maçında kaleyi Volkan Demirel’in koruması bekleniyor. (Fanatik)
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