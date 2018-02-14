Volkan Demirel'den olay retweet
Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel'in bugün sabah saatlerinde twitter hesabından yapılan retweet dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel'in bugün sabah saatlerinde twitter hesabından yapılan retweet dikkatlerden kaçmadı. PFDK tarafından Beşiktaşlı Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezanın haksız olduğunu savunan bir tweeti retweet eden Volkan Demirel'in twitter hesabından kısa bir süre sonra bu retweet geri çekildi.
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Fatih Terim - Ceza Almadı - GS
Muslera - Ceza Almadı - GS
Emre Belezoğlu - Ceza Almadı - BSK
Volkan Demirel - Ceza Almadı - FB
Caner Erkin - 6 Maç - BJK
Kuralın sonuna;
İş bu cezalar Beşiktaş a uygulanır maddesi ekleyin ki her seferinde toplum bir beklenti içine girmesin...
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