Volkan Demirel'den Kuyt sürprizi
Volkan, futbolu bırakarak antrenörlüğe geçti ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Yeni görevinde kendini geliştirmek için kolları sıvayan çiçeği burnunda antrenör, milli arada soluğu Hollanda’da aldı.
Volkan, futbolu bırakarak antrenörlüğe geçti ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Yeni görevinde kendini geliştirmek için kolları sıvayan çiçeği burnunda antrenör, milli arada soluğu Hollanda’da aldı.
Volkan Demirel, Feyenoord altyapısında görev yapan eski takım arkadaşı Dirk Kuyt’ı ziyaret etti. Volkan, bu sezon iki kursa giderek antrenörlük lisansını alacak. Yaz döneminde ise Avrupa’nın büyük kulüplerinde eğitim görecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle