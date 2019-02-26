Volkan Demirel'den flaş paylaşım! 'Galip gelemediğimiz için...'
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Sarı lacivertli file bekçisi dün akşam Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmayla ilgili olarak taraftarlara teşekkür etti.
Volkan Demirel yaptığı paylaşımda, "Maçın Bir Saniyesi Susmadan 90 Dakika Bizi Destekleyen BÜYÜK #FENERBAHÇE TARAFTARINA Teşekkürü Borç Biliriz... Galip Gelemediğimiz İçin Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.
Volkan'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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