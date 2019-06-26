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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
26.06.2019 - 07:47, Son Güncelleme:

Volkan Demirel'den flaş açıklama! '2 yıl daha...'

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Volkan Demirel'den flaş açıklama! '2 yıl daha...'

Fenerbahçe'nin yaşayan efsanesi Volkan Demirel,“Umarım kulübüm benimle tekrar anlaşır. Amacım 2 yıl daha sahada kalmak”açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakıldıktan sonra teknik direktör Ersun Yanal’ın takıma gelmesiyle birlikte devre arasında takıma tekrar katılan Volkan Demirel’in sözleşmesi sezon sonunda bitmişti. Volkan’a yönetim, henüz yeni bir kontrat teklif etmedi.

38 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine yaptığı açıklamalarda ise “2 yıl daha Fenerbahçe’de oyuncu olarak kalmak ve takıma katkı sağlamak istiyorum. umarım kulübüm tekrar benimle masaya oturur. Zaten onlarla konuşmadan başka bir ekiple asla konuşmam. amacım, 40 yaşına kadar eldivenleri elimden çıkarmamak” dediği öğrenildi.

Bu arada Ersun Yanal’ın yanı sıra takıma tekrar katılacak emre Belözoğlu’nun da volkan’ın takımda kalmasını istediği konuşuluyor.

Fenerbahçe'ye çok yakın olan Max Kruse'u tanıyalım;

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