Volkan Demirel'den emeklilik açıklaması: "Bırakmayı düşünmüyorum"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVolkan Demirel'den emeklilik açıklaması: "Bırakmayı düşünmüyorum"
GeriFutbol Volkan Demirel'den emeklilik açıklaması: "Bırakmayı düşünmüyorum"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
TRT Spor
07.04.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Volkan Demirel'den emeklilik açıklaması: "Bırakmayı düşünmüyorum"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Volkan Demirel'den emeklilik açıklaması: "Bırakmayı düşünmüyorum"

Fenerbahçe’de 5 şampiyonluk yaşamış, 17 yılı geride bırakmış Volkan Demirel, futbolu bırakmak için erken olduğunu söyledi.

TRT Spor'un sorularını yanıtlayan tecrübeli eldiven, “Jübile yapma gibi bir niyetim yok. Fiziğim ve durumum gereği erken diye düşünüyorum” dedi. Başarılı eldiven, “Takıma katkı vererek 6. şampiyonluğumu yaşamak, 4. yıldızı takmak istiyorum. Ondan sonra zaten jübilemi yaparım. ‘Değişim' diyenlere saygı duyuyorum. 17 yıllık bir hizmetim var ve bu isteklerim gayet normal” diye konuştu.

"20 YILLIK GELENEĞİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

“Böyle bir sezon hiç yaşamadım” diyen ve “Şampiyonluk mücadelesinde olmaktan daha zor bir durum” değerlendirmesi yapan Volkan Demirel, “Reaksiyon göstermekte zorlanıyoruz. Derbide 20 senelik geleneği devam ettirmek istiyoruz, edeceğimize inanıyoruz. F.Bahçe-G.Saray maçları futbol bayramıdır. Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi” dedi

“KİTAP YAZACAĞIM”

Kadro dışı kalma sürecine değinen Volkan, “Çok kötü zamanlar geçirdim ama artık bitti” dedi. Kaptan, ‘Kötü sonuçlara sevindi' iddialarına ise “Yaşadıklarımı belki bir kitapta yazarım. Benim için futbol profesyonellik değil. Tribünden gelen bir amatörlük. Bu duyguyu yaşadıkça başarılı olursunuz. Fenerbahçelilik bana kazınmış” yanıtını verdi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Volkan Demirelden emeklilik açıklaması: Bırakmayı düşünmüyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bursaspor Basketbol’un Manisa’da şampiyonluk coşkusu!

Derbide Saraybosna farkı!

Volkan Demirel'den emeklilik açıklaması: "Bırakmayı düşünmüyorum"

İkinci yarının formda iki takımı karşı karşıya!