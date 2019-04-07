Volkan Demirel'den emeklilik açıklaması: "Bırakmayı düşünmüyorum"
Fenerbahçe’de 5 şampiyonluk yaşamış, 17 yılı geride bırakmış Volkan Demirel, futbolu bırakmak için erken olduğunu söyledi.
TRT Spor'un sorularını yanıtlayan tecrübeli eldiven, “Jübile yapma gibi bir niyetim yok. Fiziğim ve durumum gereği erken diye düşünüyorum” dedi. Başarılı eldiven, “Takıma katkı vererek 6. şampiyonluğumu yaşamak, 4. yıldızı takmak istiyorum. Ondan sonra zaten jübilemi yaparım. ‘Değişim' diyenlere saygı duyuyorum. 17 yıllık bir hizmetim var ve bu isteklerim gayet normal” diye konuştu.
"20 YILLIK GELENEĞİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"
“Böyle bir sezon hiç yaşamadım” diyen ve “Şampiyonluk mücadelesinde olmaktan daha zor bir durum” değerlendirmesi yapan Volkan Demirel, “Reaksiyon göstermekte zorlanıyoruz. Derbide 20 senelik geleneği devam ettirmek istiyoruz, edeceğimize inanıyoruz. F.Bahçe-G.Saray maçları futbol bayramıdır. Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi” dedi
“KİTAP YAZACAĞIM”
Kadro dışı kalma sürecine değinen Volkan, “Çok kötü zamanlar geçirdim ama artık bitti” dedi. Kaptan, ‘Kötü sonuçlara sevindi' iddialarına ise “Yaşadıklarımı belki bir kitapta yazarım. Benim için futbol profesyonellik değil. Tribünden gelen bir amatörlük. Bu duyguyu yaşadıkça başarılı olursunuz. Fenerbahçelilik bana kazınmış” yanıtını verdi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle