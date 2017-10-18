"DERBİYİ KAZANALIM, BALIKLAR BENDEN"

Yedek kalmasına rağmen takıma olan desteğini tam gaz sürdüren kaptanın, "Derbiyi kazanalım da şöyle hep beraber güzel bir balık ziyafeti çekelim. Siz golleri atın, kimsenin elini cebine de sokturmam" dediği belirtildi.

F.BAHÇE'NİN G.SARAY HEDEFİ; İLK KEZ...

Bu arada geçtiğimiz hafta sonu sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u iyi futbol ve bol gollü geçen Sarı Lacivertliler derbiye motive olmaya başladı. Ligin ilk haftalarında alınan kötü sonuçları unutturmayı hedef edinen Sarı Lacivertli futbolcular hafta sonu Galatasaray karşısında sahadan galip olarak ayrılma hedefinde.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Galatasaray'ın özellikle kendi sahasında hızlı oyununu durdurup oyunu kendi lehine çevirmenin planlarını yapıyor. Bu düşünce doğrultusunda kalabalık bir orta saha planı ile sahaya çıkacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın hızlı pas trafiğini keserek kalesinde yaşanabilecek tehlikelerin önünü kesecek.

Geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor karşısında cezalarını dolduran Alper Potuk ve Skrtel'in tekrar takıma dönecek olmaları Aykut Kocaman'ın elini kadro yapılanmasında daha da güçlendiriyor. Galatasaray'ın ligin tek namağlup takımı olması sebebiyle derbiye ayrı bir motive olan Sarı Lacivertli futbolcular, Galatasaray'dan alınacak 3 puanın değerini farklı olacağı düşüncesine sahipler. Daha öce sahasında Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe başka büyük bir derbi olan Galatasaray maçını kazanacak gücü ve motivasyonu kendilerinde görüyorlar.

Hafta içi sosyal medya hesabından geçen sene Galatasaray deplasmanında attığı golden sonraki sevincin fotoğrafını yayınlayan Josef de Souza derbi için taraftarlarına umut dağıttı. Daha önce Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı üç kez mağlup eden Fenerbahçe dördüncü zaferi tatmak isitiyor. Sarı-Lacivertlilerin Türk Telekom Stadı'nda geçmişte aldığı galibiyetler şu şeklilde:

18.03.2011 Galatasaray : 1 - Fenerbahçe : 2

22.04.2012 Galatasaray : 1 - Fenerbahçe : 2

23.04.2017 Galatasaray : 0 - Fenerbahçe : 1



(Fotomaç)