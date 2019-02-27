Volkan Demirel'den büyük fedakarlık
Fenerbahçe'nin Vodafone Park'ta 3-0 geriden gelerek 3-3'lük skora yakaladığı Beşiktaş derbisinde Volkan Demirel'in büyük bir fedakarlıkla oynadığı ortaya çıktı.
Tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş maçının ilk dakikalarında Mirin’in darbesiyle yerde kaldı. Bir süre acı içinde kıvranan Volkan Demirel, baldırında ezilme meydana gelmesine rağmen ağrılar içinde maça devam etti.
Dün kontrolleri yapılan kaptanın ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi. Bu arada Volkan, dün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Maçın bir saniyesi susmadan 90 dakika bizi destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkürü borç biliriz. Galip gelemediğimiz için üzgünüz” yazdı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Derbide Hasan Ali'nin golü sırasında bir markette bu görüntüler kaydedildi...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle