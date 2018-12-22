Volkan Demirel'den anlamlı paylaşım
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'den paylaşım...
16 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve uzun süredir kaptan olan tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel bu sezon Koeman ile yaşadığı sorun yüzünden kadro dışı bırakılmıştı.
Uzun süredir sessliğini koruyan Volkan Demirel, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe efsanesi Lefter Küçükandonyadis'in ölüm yıldönümü ile ilgili paylaşımda bulundu.
Demirel paylaşımını, Lefter Küçükandonyadis'in "Ben, Fenerbahçe formasını sırtımda değil, başımda taşıdım" sözleriyle yaptı.
İşte o paylaşım;
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