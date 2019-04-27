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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Volkan Demirel'den çok sert açıklama! "Herkes haddini bilecek"
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Futbol
Fotoğraf: Süleyman ARAT
27.04.2019 - 21:31, Son Güncelleme:

Volkan Demirel'den çok sert açıklama! "Herkes haddini bilecek"

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Volkan Demirel'den çok sert açıklama! "Herkes haddini bilecek"

Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, Trabzonspor maçının ardından çok sert açıklamalar yaptı.

Volkan Demirel'in maç sonu açıklamaları şöyle:

"Oynamıyorum. Oynamadığım için buraya gelmemi gereksiz görenler olabilir. Ben de gereksiz görüyorum ama maçla ilgili hocam, oynayan arkadaşlarım konuşur ben başka bir şey söyleyeceğim. Biz kendi haline düşmüş bir takımız ama kendi durumumuz bizi ilgilendirir, bize kimse dil uzatamaz. Herkesin haddini bilmesi gerekir. Trabzonspor'un analizcisi mi, tercümanı mı, arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek. O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek. Durumumuz belli belki ama burası Türkiye'nin en büyük kulübü."

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