Volkan Demirel'den çok sert açıklama! "Herkes haddini bilecek"
Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, Trabzonspor maçının ardından çok sert açıklamalar yaptı.
Volkan Demirel'in maç sonu açıklamaları şöyle:
"Oynamıyorum. Oynamadığım için buraya gelmemi gereksiz görenler olabilir. Ben de gereksiz görüyorum ama maçla ilgili hocam, oynayan arkadaşlarım konuşur ben başka bir şey söyleyeceğim. Biz kendi haline düşmüş bir takımız ama kendi durumumuz bizi ilgilendirir, bize kimse dil uzatamaz. Herkesin haddini bilmesi gerekir. Trabzonspor'un analizcisi mi, tercümanı mı, arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek. O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek. Durumumuz belli belki ama burası Türkiye'nin en büyük kulübü."
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