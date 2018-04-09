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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.04.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Volkan Demirel tecrübesini konuşturuyor! Süper Lig'de en uzun...

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Volkan Demirel tecrübesini konuşturuyor! Süper Lig'de en uzun...

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, son haftalardaki performansıyla göz dolduruyor.

Sezon başı transfer edilen Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni'yle forma rekabetine giren ve özellikle sezonun ilk yarısında yediği hatalı gollerle eleştirilen 36 yaşındaki kaleci, Süper Lig'in ikinci devresinde ise bambaşka bir performans ortaya koydu.

Ligin ilk yarısında 11 maçta forma giyen sarı-lacivertlilerin kaptanı, kalesinde 13 gol görürken, ikinci devrede kaleye geçtiği 8 müsabakada sadece 4 gol yedi.

Son 5 maç gol yemedi

Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta kalesini gole kapatan deneyimli kaleci, takımının aldığı puanlarda ön plana çıkan isimlerin başında geldi.

Volkan Demirel'in kaleye geçtiği son 5 lig maçında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0, Kayserispor'u ise 5-0 yendi. Kadıköy'de Galatasaray'la 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Osmanlıspor'u ise 2-0'la geçti.

Fenerbahçe tarihinin 501 maçla en fazla forma giyen ikinci ismi olan Volkan, görev yaptığı son 5 lig maçında takımının 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan

En uzun süre gol yemeyen kaleci

Volkan Demirel, bu sezon Süper Lig'de en uzun süre gol yemeyen kaleci konumunda bulunuyor.

Kalesini 470 dakikadır gole kapatan Volkan, son olarak ligde 3 Şubat'ta oynanan Gençlerbirliği maçında topu filelerden çıkarmıştı. Söz konusu maçın 70. dakikasında Marko Milinkovic, fileleri havalandırarak Volkan'a gol atan son futbolcu oldu.

Bu sezon ligde Beşiktaş'ta Fabri, Trabzonspor'da Onur Kıvrak, Teleset Mobilya Akhisarspor'da Milan Lukac, Evkur Yeni Malatyaspor'da Ertaç Özbir ile Atiker Konyaspor'da Serkan Kırıntılı, en fazla üç maç üst üste kalelerini gole kapatmayı başardı.

Rekoru 9 maç

Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol yememe serisi en fazla 9 maç sürdü.

Tecrübeli kaleci, 2009-2010 sezonunun 25 ila 33. haftalarında 9 maç üst üste kalesini gole kapatmıştı.

Bu tarihten sonra Volkan'ın en fazla gol yememe serisi 5 maç oldu. Volkan, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor'un kalesini koruyan Şenol Güneş'in ligde 12 maç üst üste 1112 dakika gol yememe rekoruna da en çok yaklaşan isim olmayı başarmıştı.

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