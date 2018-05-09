Volkan Demirel: Rakip önemli değil

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Volkan Demirel ise şöyle konuştu: "Diyarbakırlı Fenerbahçeliler bizi sevgiyle, saygıyla ve dostça karşıladı, onlara teşekkür ederiz. Böyle ortamlara geldiğinizde değerli olduğunuzu anlıyorsunuz, bu bizim için büyük bir gurur. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Umuyorum ki Türkiye'nin kupasını Fenerbahçe olarak biz kaldırırız. Elimizden gelen performansı göstereceğiz. İnşallah yarın da güzel bir galibiyetle Diyarbakır'dan İstanbul'a kupayı götüreceğiz ve Fenerbahçelileri mutlu edeceğiz."

"RAKİBİN KİM OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL, BİZİM KENDİ OYUNUMUZ ÖNEMLİ"

Akhisar'a karşı şanslarının tutmaması üzerine konuşan tecrübeli file bekçisi, "Bu bir final maçıdır, bu maçtan sonra kupa kaldıracaksınız. Sezon içinde oynadığınız maçlarda galibiyet yüzdesi değişebiliyor ama bunun yarınla bir alakası olacağını sanmıyorum. Onları tebrik ediyorum, onlarla mücade edeceğimiz için kendimizi iyi hazırladık. Nasıl oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Rakibin kim olduğu önemli değil, bizim kendi oyunumuz önemli, kendi yapacaklarımız önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Volkan son olarak ligdeki yarış ile ilgili, "Ümit her zaman var. Yarınki kupa maçı çok önemli. Sonra kalan iki maçı da aynı şekilde oynayacağız. Hep biz son maçlarda üzülüyoruz, belki bu sefer tersi olur, biz seviniriz. Beklentimiz bu durumda, rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz kupayı alıp, 2 maçımızı kazanıp duruma bakacağız" dedi ve sözlerini tamamladı.

Öte yandan basın toplantısının ardından sahaya inen Aykut Kocaman, zemini kontrol etti ve zemini yapan firmanın yetkililerinden bilgi aldı. Kocaman, zeminin futbol oynamaya oldukça müsait olduğunu belirtti.