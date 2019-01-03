Volkan Demirel özür diledi!
Fenerbahçe'de sezon başladıktan kısa bir süre sonra kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, basın toplantısı düzenledi ve hem başkan Ali Koç hem de asbaşkan Semih Özsoy'dan özür dilediğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü tarafından kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, "Başkanımız ve Asbaşkanımızdan özür diliyorum'' dedi.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, sözlerine gündemi meşgul ettiği için özür dileyerek başlayan Volkan Demirel, açıklamalarını gözleri dolarak sürdürdü.
Camia olarak içinde bulundukları durumun kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydeden Volkan Demirel, ''Fenerbahçe'yi yukarılara taşımak istiyoruz. Bundan önceki gibi bundan sonra da var gücümle elimden geleni yapacağım. Geçen sürede yaşananlarla birlikte her şey geride kaldı. Önümüze bakıp Fenerbahçe'yi bulunduğu ortamdan çıkarmamız gerekiyor. Yaptığım yanlışlar, kırdığım insanlar varsa özür diliyorum. Başkanımız da çok önemli bir insan benim için. O beni çok seviyor ben de onu çok seviyorum. Başta Başkanım olmak üzere Asbaşkanımızdan da özür diliyorum. Duygularla hareket eden bir insanım, kırmış olduğum insanlar olabilir. Herkesten özür dilerim. Hep söyledim gibi, her zaman Fenerbahçe için var oldum ve böyle de devam edecektir'' dedi.
NELER YAŞANMIŞTI
17 senedir Fenerbahçe forması giyen ve uzun süredir kaptanlık yapan Volkan Demirel, sezon başında takımın başına gelen Cocu sonrasında sorun yaşamaya başlamıştı.
Tecrübeli eldiven Cocu'nun yardımcısı Koeman ile sorun yaşamış daha sonra yönetim duruma el atarak durumu düzelmeye çalışmıştı. Ancak Koç, daha sonra yaptığı açıklamada Volkan Demirel'in kendisine ve daha önemlisi asbaşkan Semih Özsoy ile tartışma yaşamış ve ilerleyen süreçte kadro dışı bırakılmıştı.
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