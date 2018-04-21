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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Volkan Demirel: Maçın sahada bitmesi taraftarıydık
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Futbol
21.04.2018 - 20:46, Son Güncelleme:

Volkan Demirel: Maçın sahada bitmesi taraftarıydık

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Volkan Demirel: Maçın sahada bitmesi taraftarıydık

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın kaptanı Volkan Demirel, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile oynadıkları ve tatil edilen rövanş maçında yaşananların kendilerini üzdüğünü söyledi.

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın kaptanı Volkan Demirel, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile oynadıkları ve tatil edilen rövanş maçında yaşananların kendilerini üzdüğünü söyledi.

Sarı-lacivertli futbolcu, FBTV’ye yaptığı açıklamada, "İki tarafın da istemediği bir olay gerçekleşti. Maçın sahada bitmesi taraftarıydık. Saha içindeki olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan maçı tatil etti." dedi.

FENERBAHÇE TARAFTARI BUNU YAPMAZ
Kendisinin 15-16 yıldır sarı-lacivertli formayı giydiğini ve Kadıköy’de çok sayıda maça çıktığını hatırlatan Volkan, "Hiçbir zaman bu şekilde bir olayın yaşandığını görmedim. Sinirlerin gerildiği zamanlarda ufak tefek şeyler olmuştur ama bu kadar üstüne gidilen bir durum olmamıştır. Bunu yapanların Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe taraftarı bunu yapmaz. Benim uyarılarıma rağmen hala bu devam ediyorsa, bunun altını iyice kazıyıp bakmak lazım." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kaleci, gerçek Fenerbahçe taraftarının her zaman takımına sahip çıktığına vurgu yaparak, "Taraftarımız, rakip takımı etkilemek için tezahürat yapar ama hiçbir şekilde karşı tarafa zarar verecek durumda bulunmaz. Fenerbahçe camiasının zarar görmemesini ister. Bunu hiçbir Fenerbahçe taraftarı yapmaz. Tüm ayrıntılarıyla bakılıp, kararın ona göre verilmesini bekliyoruz. Her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim. Ben bundan daha fazlasını da yaşadım ama her zaman futbolun sahada bitmesini istediğim için oyunda kaldım. Görevimi yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

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