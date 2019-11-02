Volkan Demirel: Kendi idolümü yaratmak istiyorum

Türk futboluna uzun yıllar emek verdikten sonra teknik adam olmak isteyen sporcular, Erzurum'da açılan UEFA B Antrenörlük Kursu'nun ilk bölümünü tamamladı. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki iki etaplı kursun ilk bölümüne Volkan Demirel'in yanı sıra Serkan Balcı, Ahmet Dursun ve Egemen Korkmaz gibi eski yıldızların aralarında bulunduğu 30 kişi katıldı. Adaylar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eğitmenleri Ömer Kaner ve Mehmet Ekşi nezaretinde verilen eğitimleri büyük bir dikkatle izledi. Kursu başarıyla bitiren adaylar, ikinci etap için tekrar Erzurum'a gelecek.

VOLKAN DEMİREL: FENERBAHÇE KALESİNİ ERKEN BIRAKTIĞIM İÇİN BURUKLUK YAŞAMIYORUM

Kursa katılan isimlerden Volkan Demirel, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kursun ilk bölümünü herkesin başarıyla bitirdiğini ve ikinci etapta buluşmak üzere ayrılacaklarını belirten Volkan Demirel, antrenörlükte örnek aldığı isimlerin bulunduğunu ancak 'idol' diye bir şey olmadığını söyledi. Birçok teknik direktör ile çalıştığını söyleyen eski file bekçisi, "Çok hoca ile çalıştığım için hepsinden aldığım örnekler var. Kendi idolümü kendim yaratmak istiyorum. Nasıl futbolda bir 'Volkan Demirel' karakteri çıkardıysam, hocalıkta da inşallah futbolculuk kariyerimde olduğu gibi antrenörlük kariyerimin de olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kalesini erken bıraktığım için burukluk yaşamıyorum. Her şeyin zamanı, doğru zamandır. Bu zamanda bu olması gerekiyordu. Biz de bunu yaşadık, bunu gerçekleştirdik ama herhangi bir burukluğum yok" diye konuştu.

"ŞİMDİKİ HEDEFLERİM DAHA BÜYÜK"

Hedeflerini de anlatan Volkan Demirel, "Şimdiki hedeflerim daha büyük. Antrenör olmak ve Fenerbahçe camiasına, Türk futboluna bu anlamda hizmet etmek istiyorum. Çünkü kaleci olarak yeterince hizmet ettiğimi düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da hem antrenör olarak hem de hoca olarak hizmet etmek isterim" dedi.

ÖMER KANER: ELİT BİR KURS DÖNEMİ GEÇİRDİK

12 günlük kursun 1 Kasım itibarıyla sona erdiğini vurgulayan TFF eğitmeni Ömer Kaner ise "UEFA B Kursu birinci etabını tamamladık. 4 ay sonra ikinci etaba katılacaklar. Havalar çok güzeldi. Elit bir kurs dönemi geçirdik. Bugün sınav olarak kursu tamamladık. Gayet başarılı gidiyor. Memnunum. İnşallah sonu da iyi olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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