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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
25.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Volkan Demirel kararını verdi... Fenerbahçe olmazsa ABD!

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16 yılı aşkın süredir Fenerbahçe forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi biten Volkan Demirel’in gözü ABD’de... Ancak 37 yaşındaki kaleci sarı lacivertlilerden teklif gelmesi durumunda boş sözleşmeye bile imza atmaya hazır.

Fenerbahçe’de Volkan Demirel belirsizliği sürüyor... Şimdiden kulübün efsane isimleri arasına giren 37 yaşındaki futbolcu için biri güçlü, diğeri daha zayıf iki ihtimal var. Sözleşmesi sona eren Volkan, ligin son haftasındaki Antalyaspor maçında yüksek ihtimalle sarı lacivertlilerle son 90 dakikasına çıkacak. As kaleci Harun Tekin’in Erzurum deplasmanında sarı kart görüp cezalı duruma düşmesi sonrası teknik direktör Ersun Yanal’ın Kadıköy’de formayı Volkan’a vereceği öğrenildi.

Boş sözleşmeye imza atmaya hazır

Fenerbahçe’den ayrılması durumunda birçok kulübün talip olması beklenen Volkan Demirel’in gözünün ise ABD’de olduğu gelen bilgiler arasında... Tecrübeli kalecinin çocuğunun eğitim hayatı sebebiyle MLS’de forma giymeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe’de kalmazsa, teklifleri bu kritere göre değerlendireceği belirtildi. Ancak yıllardır formasını giydiği Fenerbahçe’ye sonuna kadar açık kapı bırakan tecrübeli kalecinin, sarı lacivertli kulüpte kalması yönünde gelecek olası bir teklifte boş sözleşmeye imza atmaya, futbolu burada bırakmaya hazır olduğu ifade edildi.

Avrupa'daki en sadık 7. oyuncu

Avrupa doğumlu aktif futbolcular arasından kulüplerine ‘en sadık’ olanlara bakıldığında Volkan’ın üst sıralarda olduğu görülüyor. 16 yıl, 9 aydır Fenerbahçe forması giyen tecrübeli file bekçisi bu alanda 7. sırada yer alıyor. Kartalspor altyapısından yetişen Volkan Demirel, 2002-2003 sezonundan itibaren Fenerbahçe’ye transfer olup kaptanlığa kadar yükseldi. Sarı lacivertli kaleci, bu sezon şu ana dek 15
maçta sahaya çıktı ve 19 gol yedi. Volkan Demirel 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.

Önce başkan görüştü Transferi o bitirecek...
Önce başkan görüştü! Transferi o bitirecek...

Volkan Demirel kararını verdi... Fenerbahçe olmazsa ABD

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