Volkan Demirel isyan etti! 'İki hafta sonra...'
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, 90. dakikada atılan golle kazanılan Bursa maçının zor ve stresli geçmesinin nedeninin taraftar olduğunu söyledi.
FB TV'ye konuşan tecrübeli file bekçisi, "Bu maçı biz zorlaştırdık. Taraftarın baskısıyla işler bu hale geldi. Tribünlerden gelen olumsuz enerji bizi strese sokuyor. İki hafta sonra lig bitecek. Ondan sonra yuhalarlar mı, ne yaparlar o zaman karar verirler. Ama şimdi birlik olmalıyız" dedi.
ÇOK İÇERLEDİK...
Taraftarların maçtan sonra 'Musa... Musa...' (Sow) diye bağırmasına da çok içerlediklerini belirten Volkan, "Takımda 12-13 bin metre koşan oyuncular var. Yazık onların emeklerine" sözlerini kullandı. (Fotomaç)
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