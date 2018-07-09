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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.07.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

Volkan Demirel imzayı attı

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Volkan Demirel imzayı attı

Fenerbahçe Kulübü, 2002-2003 sezonunda beri sarı lacivertli ekibin formasını giyen kaptan Volkan Demirel ile yeniden anlaştı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'in sözleşmesini uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2002 yılından bu yana Fenerbahçe formasını terleten 36 yaşındaki kaleciyle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Damien Comolli'yle bir araya gelen Volkan'ın yeni sözleşmesinin kaç yıllık olduğunun bilgisi paylaşılmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volkan Demirel, kendisiyle yola devam etmek isteyenlere teşekkür ederek, "1-2 haftadır çok görüştük, çok konuştuk. Comolli, bana çok yardımcı oldu. Zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemli, mutluluk verici, gurur verici, onur vericidir. Her zaman dile getirdiğim gibi elimden geldiği kadar da bu formayı giymek istiyorum. İnşallah bu imkanları her defasında sağlarım ve bu kulübün bir parçası olurum." ifadelerini kullandı.

Comolli ise Volkan Demirel'in takımda kalması gerektiğini düşündüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Volkan ile yaptığımız ilk toplantıda sadece onun durumunu ve sözleşmesini değil, genel olarak Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'nin genç kalecilerini konuştuk. Volkan'ın bu tutumu da benim çok hoşuma gitti. Çünkü o kendisini değil Fenerbahçe'yi düşünen biri."

Fenerbahçe'ye 2002 yılında Kartalspor'dan transfer olan Volkan Demirel, 16 sezon geçirdiği sarı-lacivertli formayla 509 resmi maça çıktı. Kulüp tarihinde Müjdat Yetkiner'den (570 maç) sonra en fazla müsabakaya çıkan ismi olan Volkan Demirel, yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı terletecek. 

Lig Radyo'ya konuşan Volkan Demirel'in menajeri, 'Yıllardır olduğu gibi yine boş mukaveleye imza attı Volkan. Kulüp ne yazıyorsa odur bizim için geçerli olan' ifadelerini kullandı.

 

Fenerbahçe teknik direktörü Cocu, Volkan Demirel için bu ifadeleri kullanmıştı...

Cocu'dan Volkan Demirel açıklaması! "Umarım..."Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, henüz sözleşmesi yenilenmeyen kaleci Volkan Demirel için, "Umarım aramıza katılır" dedi.
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