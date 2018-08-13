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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.08.2018 - 21:02, Son Güncelleme:

Volkan Demirel: Gol için oynayan bir Fenerbahçe göreceksiniz

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Volkan Demirel: Gol için oynayan bir Fenerbahçe göreceksiniz

Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, Benfica maçı öncesinde konuştu. Turu geçmek için her şeyi yapacaklarını söyleyen Volkan Demirel, taraftar desteğinin de kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Benfica'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, basın toplantısında konuştu. Çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Volkan Demirel, "Hem camiamız hem geleceğimiz adına çok önemli bir maç. Umuyorum ki bu maçı en iyi şekilde bitiririz ve yolumuza devam ederiz. 1-0'lık bir avantajları var ama bu avantajı sahamızda eşit şartlara getirip sonra turu geçmek istiyoruz" dedi.

Geçmişte Benfica ile oynanan maçın hatırlatılması üzerine de konuşan Volkan Demirel, "Geçmişi düşünme durumunda değiliz. 1-0'lık avantajları var ama golü bulup, gol yemeden 2. golü atmamız gerekiyor. Gol atarlarsa 3-1'lik skor bize turu geçirecek. Turu geçmek için her şeyimizle sahada olacağız. Taraftarlara çok ihtiyacımız var. Lig maçında destekleri çok iyiydi, umarım yarın da öyle olur. Bunu sadece takım olarak yapamayız, taraftarımızla birlikte, hep beraber bizi üst tura yükseltecek skoru almak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Olması gereken atmosfer buydu"

Bursaspor maçındaki atmosferin çok önemli olduğunu belirten Volkan Demirel, "Olması gereken atmosfer budur. 2 sezondur yaşadığımız atmosfer, Fenerbahçe Stadı'nı ve taraftarları yansıtmıyordu. Bu sene hem sayı olarak hem de atmosfer olarak gerçek taraftarı gördük. Umarım bu sezon boyu devam edecektir. Onlar olduğu zaman daha güçlüyüz. Yanımızda olmaları bize güç veriyor. Yeni gelen arkadaşlar da bu camiayı çok iyi biliyorlar. Hırsla, sevgiyle, aşkla bu camiayı yukarılara taşımak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"İlk maçta bizi çok yıpratan bir durum olmadı"

Portekizli bir gazetecinin ilk maçta Benfica'nın nasıl oynadığıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Volkan Demirel, "Şaşırdığımız bir durum olmadı. Hocamız sayesinde tüm taktiği çalıştık ve aşağı yukarı beklediğimiz bir karşılaşma oldu ancak 1-0 mağlup olduk. Ancak bizi çok yıpratacak, üzerimizde baskı oluşturacak bir maç olmadı ilk maçta. Buradaki maç daha farklı olacaktır. 2 ayaklı maçlarda her deplasman takımı daha farklı oynar. İlk maçtaki defansif oyunumuzu izleyenler, bu kez skor üretmek için oynayan bir Fenerbahçe izleyecektir" dedi.

Şampiyonlar Ligi müziğini özlemesiyle ilgili sorulan bir soruyu da yanıtlayan Volkan, "Şampiyonlar Ligi'nde olmayı her futbolcu, her takım ister. Bu turun ardından bir tur daha var. Önce bu turu geçelim, bu konuyla yorumu bundan sonra yaparız" diyerek sözlerini tamamladı.

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