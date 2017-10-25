Volkan Demirel gidiyor mu?

Fenerbahçe'de Kameni'nin yedeği pozisyonuna düşen Volkan Demirel'in geleceği merak konusu.
Volkan’ın kötü performansı sonrası eldivenleri alan Kameni, son haftalardaki başarılı görüntüsünü Galatasaray derbisinde de sürdürdü. 33 yaşındaki file bekçisi, Türk Telekom Stadı’ndaki mücadelede de bu özelliğini kanıtladı. Kamerunlu oyuncunun performansı, Aykut Kocaman’ın büyük beğenisini kazanandı. Volkan Demirel'in Kameni'den formayı kapması zor görünürken, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Rüştü Reçber değerlendirmelerde bulundu.