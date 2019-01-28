Volkan Demirel: "Buralardan çıkacağız"
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından konuştu.
Volkan'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:
"Camia adına çok önemli maçtı. Şükürler olsun ki güzel bir galibiyet aldık. Duran topu da inşallah düzelteceğiz. Her şeye rağmen stat doluydu, hepsine teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin konumu ne olursa olsun bu arma için savaşacağız. Buralardan çıkacağız. Yavaş yavaş her bölgede iyi şeyler yapacağız. Özlenen Fenerbahçe'yi izleteceğiz. Uzun zaman sonra burada sahaya çıktım ve çok güzel bir atmosfer vardı. Biz Fenerbahçeliyiz, onlarla birlikte burada olmayı çok özlemişim. "
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