Volkan Demirel: Bize de neler atıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVolkan Demirel: Bize de neler atıldı
GeriFutbol Volkan Demirel: Bize de neler atıldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
03.05.2018 - 21:30, Son Güncelleme:

Volkan Demirel: Bize de neler atıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Volkan Demirel: Bize de neler atıldı

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Beşiktaş'ın sahaya çıkmadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel maç sonunda şöyle konuştu...

Beşiktaş'ın kararı onları ilgilendirir. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Biz sahadaki yerimizi aldık. Sahada sonuçlanmasını istediğimiz bir maçtı. Olaylar buralara kadar geldi. Hayırlısı olsun. Turu böyle geçmek istemezdik ama bu şekilde de geçmek varmış.

"HER ŞEY SAHADA KALMALI"

Her şey sahada kalmalı ve sahada olmalı. Gerçekten bunlar tatsız olaylar. Bir daha yaşanmaz inşallah. Bu maçı oynayarak, daha uygun şartlarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Biz Beşiktaş'ın kararına saygı duyduk. Olması gerekeni yaptık.

"BİZ ÇOK OLAYLAR YAŞADIK"

Şu bir gerçektir. Biz çok olaylar yaşadık. Fenerbahçe taraftarı takımına bugüne kadar zarar vermedi. Yaşanan olayların dış etken olduğunu düşünüyorum. Biz de buna engel olamadıysak, o günün şartlarında kimse engel olamazdı. Buruk bir sevinç var içimde. O gün tuhaf bir ortam vardı. Neticesinde de buralara geldi olay. Artık bir daha tekrarlanmaz inşallah.

Mete Kalkavan'ın kararı açıklandı! Karşılaşma iptal edildi...Beşiktaş, Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan mücadeleye çıkmayacağını açıklamıştı. Maçın başlama saatinin ardından 15 dakika bekleyen hakem Mete Kalkavan, Beşiktaş futbol takımı gelmediği için maçı iptal etti.
daha fazla video için

"SAHAYA ATILAN MADDELERİN DIŞ ETKENLER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Sahaya atılan maddelerin dış etken olduğunu düşünüyorum. Neler olduğunu bilemem ama buna biz de engel olamadıysak, kimse engel olamazdı. Buruk bir sevinç var. Tribünlerde tuhaf bir ortam vardı. Beşiktaş'ın yaptıkları da bana normal gelmedi''

Bize de neler atıldı. Taşlar, sopalar, rakı şişeleri. Bana çok atıldı. Gelmedi ama gelse de bir şey olmaz. En fazla kanar.

Volkan Demirel: Bize de neler atıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Testi çöz! Ne kadar iyi bir FC Barcelona taraftarısın?

Avrupa'da bir günde iki altın geldi!

Bursaspor salonda çalışacak

Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düştüler...