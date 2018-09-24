Volkan Demirel: 'Beşiktaş maçı bizim için şans'
Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, Beşiktaş derbisi öncesi takıma moral aşılıyor.
Deneyimli kaleci "Dinamo Zagreb maçında bize hiç yakışmayan bir sonuç aldık. Böyle maçlardan sonra camianın toparlanması için derbiler bulunmaz bir fırsattır. Fikstürde karşımıza Beşiktaş'ın çıkması büyük bir şans. Kazanıp Fenerbahçelilerin yüzünü yine güldürme fırsatını yakaladık" diye konuştu.
HARUN'U KESEBİLİR
Volkan Demirel, Beşiktaş derbisine ilk 11'de çıkabilir. Harun Tekin'in şu ana kadar performansı yeterli görülmüyor. Phillip Cocu, derbi maçlarında bambaşka bir seviyeye çıkan Volkan'ı Kartal'a karşı kullanabilir. (Fotomaç)
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