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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Volkan Demirel bakışları üzerinde topladı

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Sezon başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ekibine dahil olan Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ile gittiği etkinlikte aracıyla ilgi odağı oldu.

Sezon başında futbolu bırakan Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ile Nişantaşı'ndaydı. Fenerbahçe teknik ekibinde yer alan tecrübeli futbolcu etkinlik sonrasında lüks aracıyla beğeni topladı.

Frasa-Türkiye maçının oynandığı saatlerde bir etkinliğe katılan eski futbolcu, çıkışta yeni Aston Martin otomobiliyle görüntülendi. Demirel çiftinin, James Bond filmlerini aratmayan aracıyla dikkatleri üzerine topladı.

MİLLİ MAÇI TAKİP ETMEDİ Mİ?

Milli futbolcu Volkan Demirel, tüm Türkiye'nin Frasan-Türkiye maçını merakla takip ettiği saatlerde eşi Zeynep Demirel'le Nişantaşı'nda bir etkinlikte yer alması görenleri "Milli maçı takip etmiyor mu?" diye merak ettirdi.

SANAT GALERİSİ AÇTILAR

Tablo ve heykellerle evlerinin havasını değiştiren çift, yakın bir tarihte ise Demirel Sanat Galerisi'ni açtı. İlk sergi ise geçtiğimiz yaz Ege'nin incisi Bodrum'daki lüks bir otelde yapıldı. Evdeki birçok parçayı galeriye taşıyan ikili, çağdaş sanatçıların da tanınmalarına imkan sağladı.

Volkan Demirel bakışları üzerinde topladı

Volkan Demirel bakışları üzerinde topladı

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