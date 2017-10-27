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Volkan Demirel 36 yaşında!

Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel'in 36'ıncı yaş günü kutlandı.

Hürriyet Haber
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Fenerbahçe takım kaptanı Volkan Demirel’in yeni yaşı teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Kayserispor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdüren sarı-lacivertlilere antrenman öncesi doğum günü kutlaması organize edildi. Deneyimli kalecinin bu özel gününü unutmayan teknik heyet ve oyuncular takım arkadaşları için doğum günü pastası hazırlattı. Bu jest karşısında büyük mutluluk duyan Demirel, doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti ve teşekkürlerini iletti.

 

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