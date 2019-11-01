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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.11.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Volkan Can: "Galibiyet futbolcularımızın motivasyonun arttırdı..."

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Volkan Can: "Galibiyet futbolcularımızın motivasyonun arttırdı..."

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eleme maçında dün karşılaştığı Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek 5. tura yükselmesi, kentte sevinçle karşılandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklarelispor'un başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Kırklareli'nin küçük bir kent olmasına rağmen büyük başarılar elde eden bir futbol takımının olduğunu aktaran Bilgin, Kırklarelispor'un futbol camiasındaki başarılarıyla göz doldurduğunu bildirildi.

Kentin simgelerinden biri halindeki Kırklarelispor'un, ilin tanıtımına da büyük katkı sağladığını vurgulayan Bilgin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kırklarelispor'u başarılarından dolayı kutluyorum. 2. Lig takımının Süper Lig takımı karşısında galip gelmesi bizleri çok mutlu etti. Ankaragücü karşısında oynağı güzel futbolu ile hak ettiği galibiyetiyle bir üst tura çıkan 2. Lig takımımız Kırklarelisporumuzu tebrik ediyorum."

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklarelispor'un galibiyetle sonuçlandırdığı MKE Ankaragücü karşılaşmasını büyük bir heyecanla tribünden izlediğini belirtti.
Başarıya önce inanmış, sonra ulaşmış bir takımı izlerken gurur duyduğunu aktaran Kesimoğlu, "Ankaragücü gibi köklü bir kulübü mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen Kırklarelisporumuzu yürekten kutluyorum. Mutlu insanların yaşadığı şehrimize, sevdamız olan Kırklarelispor büyük gurur yaşattı ve Kırklarelispor, başarılarıyla kentimizi gururlandırmaya devam ediyor. Önümüzdeki maçlarda Kırklarelisporumuza başarılar diliyorum. Takımımızın önümüzdeki maçlarda daha da başarılı olacağına inanıyorum. Maçı dün statta izleme fırsatı bulduk. Taraftarlar 90 dakika boyunca soğuk havaya rağmen bir dakika dahi susmadan takımlarını desteklediler. Takıma büyük güç katıp galibiyette büyük rol oynadılar. Kentin belediye başkanı olarak hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Volkan Can: "Galibiyet futbolcularımızın motivasyonunu arttırdı"

Kulüp Başkanı Volkan Can da 10 yıldır 2. Lig'de mücadele eden takımın hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarıya emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Takımın 90 dakika boyunca büyük bir çaba gösterdiğini anlatan Can, maçın sonunda hak ettikleri galibiyete ulaşarak bir üst tura çıktıklarını belirtti.

Kırklarelispor'un istediği zaman başarıya rahatlıkla ulaşabileceğini vurgulayan Can, şöyle konuştu:

"Dünkü galibiyetten sonra futbolcularımızın morali çok yükseldi. 2. Lig takımının Süper Lig takımını yenmesi hem de iyi bir mücadele sonucu yenmesi bizleri de mutlu etti. İstedikleri zaman yenemeyecekleri takım yok. Galibiyet futbolcularımızın motivasyonunu arttırdı. Halk galibiyet karşısında inanılmaz müthiş bir sevinç gösterdi, Kırklareli bunu hak ediyor. Kırklareli küçük bir şehir ve başka sosyal hayatı pek olmayan bir yer. Halkımızı mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Burada en önemli olay başarıya ilk önce inanmaktır. Kırklarelispor'u en iyi yere getireceğimize inanıyorum. Biz güçlü bir takımız bunu da rakiplerimize en iyi şekilde göstermek istiyoruz."

Kırklarelispor taraftarlarından Uğur Çevik ise taraftar olarak takımın iyi günde de kötü günde de yanında olduklarını belirterek, "Kırklarelisporumuz Ankaragücü maçının galibiyetiyle birlikte bir üst tura çıkmanın mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Kırkşehitler abidesini göğsünde taşıyan takımımızı yürekten tebrik ediyorum." dedi. 

Volkan Can: Galibiyet futbolcularımızın motivasyonun arttırdı...

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