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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.12.2018 - 13:59, Son Güncelleme:

Volkan Ballı kimdir? Daha önce de görev almıştı

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Volkan Ballı kimdir? Daha önce de görev almıştı

Volkan Ballı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni idari menajeri olarak ilan edilmesinin ardından merakla araştırılan isim olmaya başladı. Fenerbahçe bünyesinde daha önce de görev alan Volkan Ballı, takıma kazandırdığı isimlerle bir dönemin konuşulan ismi olmuştu. Peki, Volkan Ballı kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Volkan Ballı, Alex De Souza ve bir dönemin çok konuşulan ismi Uche'nin Fenerbahçe'ye kazandırılmasında büyük pay sahibi olmuştur. Roberto Carlos, Anelka gibi başarılı futbolcuları takıma transfer etmiştir. Peki, Volkan Ballı kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

VOLKAN BALLI KİMDİR?

Fenerbahçe´de bir dönem menajerlik ve tercümanlık yapan Volkan Ballı´nın adı ilk olarak 1997 yılında Türk Vatandaşlığına geçmesinde de büyük rol oynadığı Uche´yi 1993 yılında Fenerbahçe´ye getirmesi ile duyuldu. 

1995 - 2002 yılları arasında Fenerbahçe´de Dış İlişkiler Komitesi Sorumlusu olarak görev yapan Volkan Ballı, bu dönem içerisinde Uche, Högh ve Andersson gibi bir çok yabancı futbolcunun Fenerbahçe´ye gelmesinde rol oynadığı gibi aynı zamanda menajerliğini de üstlenmişti.

Volkan Ballı, 2003 yılının Şubat ayında o dönem Fenerbahçe´de Teknik Direktör olan Oğuz Çetin´in isteği üzerine Fenerbahçe´de uzun yıllar sürdüreceği idari Koordinatörlük görevine getirildi.

2004 yılının Ocak ayında Alex´i Fenerbahçe´ye getirme planları yapan Ballı, Daum´un da bu futbolcuyu istemesi ile uzun yıllar Fenerbahçe´ye hizmet edecek olan Alex de Souza´nın Haziran 2004´de Fenerbahçe´ye transfer olmasında büyük pay sahibi oldu.

7 yılı aşkın bir süre Fenerbahçe´de üstlendiği İdari Menajerlik görevinde başta Alex olmak üzere, Roberto Carlos ve Anelka gibi bir çok ünlü yıldızın Fenerbahçe´ye transferinde hep ön plana çıkan isim olan Volkan Ballı, Fenerbahçe´nin 100.Yıl Şampiyonluğu´nda da başarılı çalışmaları ile adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Aykut Kocaman´ın 2009-2010 sezonunda sportif direktörlüğe getirilmesi ile İdari Menajerlik görevinde ki yetkileri kısıtlanan Volkan Ballı, fikir ayrılığı yaşadığı Kocaman´ın 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe´ye teknik direktör olmasının ardından Fenerbahçe´de ki görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe Tribünlerinden gelmesi nedeniyle her zaman Fenerbahçe´li taraftarların "İçimizden Biri" diyerek bağrına bastığı, sadece taraftarların değil takım içerisinde  Fenerbahçe´li futbolcularında her zaman en sevdiği isim olan Volkan Ballı, Fenerbahçe´den ayrıldıktan sonra da bir çok kulübün teknik heyetine katmak istediği isim oldu.

4 dil bilen ve uluslararası maçlarda idari yönden büyük tecrübeye sahip olan Volkan Ballı´nın adı Fenerbahçe´den ayrıldıktan sonra, ilk olarak geçtiğimiz sezon başında o dönem Şampiyonlar Liginde mücadele etme hazırlıkları yapan Bursaspor ile anılmıştı.

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