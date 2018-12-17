Volkan Ballı Fenerbahçe'ye geri döndü
Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın getilrilmesinin ardından İdari Menajerliğe de Volkan Ballı getirildi.
Fenerbahçe'de İdari Menajerliğe Volkan Ballı getirildi.
İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi açıklama;
Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir. Sayın Volkan Ballı’ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz.
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