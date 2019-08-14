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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
14.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Volkan Babacan Beşiktaş’a Muhammet Başakşehir’e

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Volkan Babacan Beşiktaş’a Muhammet Başakşehir’e

Beşiktaş, milli kaleci Volkan Babacan ile anlaştı. Başakşehir, Bursaspor’dan Muhammet Şengezer’i alırsa Volkan Babacan’ın da Beşiktaş’a gidişine onay verecek.

KARIUS’UN gelecek sezon takımdan ayrılma ihtimalini göz önüne alan Beşiktaş, alternatifini belirledi: Başakşehir’den Volkan Babacan...

Milli kaleciyle anlaşan Beşiktaş, Başakşehir’i bekliyor. Turuncu lacivertliler, Bursa’dan kaleci Muhammet Şengezer’i renklerine bağladığı anda Babacan’ın gidişine onay verecek.

Geleceği belirsiz olan bir başka tecrübe Volkan Demirel'in hikayesini izliyoruz;

Bursa, Muhammet için 9 milyon lira istiyor. Başakşehir ise 6 milyon lira öneriyor. İki kulübün anlaşması bekleniyor. Beşiktaş, Volkan için 500 bin Euro bonservis ödeyecek. Karius sakat olduğu için siyah beyazlı yönetim Volkan Babacan’ı cumartesi günkü Sivas maçına yetiştirmeye çalışıyor.

Buna karşın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Volkan ile ilgili “Bir gelişme yok” dedi.

 

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