Voleybolda Türk takımlarının başarısı...

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkan Üstündağ, bu hafta oynanan Avrupa Kupası müsabakaları sonucunda 2018 CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren Eczacıbaşı VitrA, Ziraat Bankası ve Bursa Büyükşehir Belediyespor ile 2018 CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrılan VakıfBank'ı tebrik etti.



Üstündağ, elde edilen başarılı sonuçlarla "Türk voleybolunun gücünü" bir kez daha tüm dünyaya gösteren sporcu, teknik kadro, kulüp, taraftar, yönetici ve voleybol camiasını kutlayarak başarılarının devamını diledi.



"KAR KRALİÇESİ" ÖDÜLÜ

Öte yandan, Avusturya'nın Wagrain/Kleinarl ve Flachau Kayak Merkezi'nde bu yıl ilk kez düzenlenecek CEV Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonası öncesinde Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil edecek Aleyna Vence-Buğra Eryıldız ikilisi, CEV tarafından "Kar Kraliçesi" ödülüne layık görüldü.

Milliler, şampiyonada B Grubu'nda Avusturyalı ve Slovak rakiplerine karşı mücadele edecek.